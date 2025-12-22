Luis Enrique : Riolo balance sur son salaire au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique doit se plier à certaines contraintes, comme celle de se présenter en conférence de presse. Pourtant, l'Espagnol n'a jamais caché son envie de faire l'impasse sur ses passages devant les médias. Daniel Riolo l'a d'ailleurs incité à le faire étant donné que Luis Enrique pourrait payer les amendes avec son salaire au PSG.

Bénéficiant de quelques jours de vacances en cette fin d'année, Luis Enrique s'est réjouit de cela car il n'aura pas à faire de conférence de presse. L'entraîneur du PSG n'est clairement pas un fan de cet exercice. Il y a quelques mois de cela, Luis Enrique s'était même dit prêt à renoncer à une partie de son salaire pour éviter de parler aux journalistes : « Si on me laisse le choix, je n'aurais aucun problème à m'en passer. Je n'ai jamais jamais écourté une conférence de presse. C'était une réflexion spontanée mais c'est vrai: si on me donne un papier et qu'on me dit de signer pour éviter de parler à la presse mais en réduisant mon salaire de 50%, je signe mais c'est impossible. Les contrats obligent les entraîneurs à parler ».

« Avec le salaire qu’il a... » Le fait est que Luis Enrique est donc obligé à se présenter en conférence de presse. Ne pas le faire lui vaudrait des amendes. Mais voilà que cela ne devrait pas être un problème étant donné son salaire au PSG comme l'a expliqué Daniel Riolo. « Ce qu’il veut, c’est ne pas faire les confs. Mais moi, je me demande bien pourquoi il les fait en fait. On va me dire que c’est à cause de l’amende, mais avec le salaire qu’il a, il n’a quand même pas besoin de ça. Il a qu’à se servir des médias du club, il ne vient pas en conférence de presse et il accepte de payer les amendes », a-t-il lâché lors de l'After Foot.