Luis Enrique : Riolo balance sur son salaire au PSG !

Entraîneur du PSG, Luis Enrique doit se plier à certaines contraintes, comme celle de se présenter en conférence de presse. Pourtant, l'Espagnol n'a jamais caché son envie de faire l'impasse sur ses passages devant les médias. Daniel Riolo l'a d'ailleurs incité à le faire étant donné que Luis Enrique pourrait payer les amendes avec son salaire au PSG.
Bénéficiant de quelques jours de vacances en cette fin d'année, Luis Enrique s'est réjouit de cela car il n'aura pas à faire de conférence de presse. L'entraîneur du PSG n'est clairement pas un fan de cet exercice. Il y a quelques mois de cela, Luis Enrique s'était même dit prêt à renoncer à une partie de son salaire pour éviter de parler aux journalistes : « Si on me laisse le choix, je n'aurais aucun problème à m'en passer. Je n'ai jamais jamais écourté une conférence de presse. C'était une réflexion spontanée mais c'est vrai: si on me donne un papier et qu'on me dit de signer pour éviter de parler à la presse mais en réduisant mon salaire de 50%, je signe mais c'est impossible. Les contrats obligent les entraîneurs à parler ».
« Avec le salaire qu’il a... »
Le fait est que Luis Enrique est donc obligé à se présenter en conférence de presse. Ne pas le faire lui vaudrait des amendes. Mais voilà que cela ne devrait pas être un problème étant donné son salaire au PSG comme l'a expliqué Daniel Riolo. « Ce qu’il veut, c’est ne pas faire les confs. Mais moi, je me demande bien pourquoi il les fait en fait. On va me dire que c’est à cause de l’amende, mais avec le salaire qu’il a, il n’a quand même pas besoin de ça. Il a qu’à se servir des médias du club, il ne vient pas en conférence de presse et il accepte de payer les amendes », a-t-il lâché lors de l'After Foot.
« Lui qui est un révolutionnaire, un esprit libre, indépendant... »
Particulièrement agacé par cette volonté de Luis Enrique d'esquiver les conférences de presse, Daniel Riolo a ensuite lâché : « Lui qui est un révolutionnaire, un esprit libre, indépendant, qui sait tout, qui est fantastique, qui fait pipi du parfum, il faut qu’il invente un truc nouveau, de ne plus parler aux journalistes. Il devrait aller au bout du truc, plutôt que de faire un doc où il commence dans les premières minutes par des extraits de l’After à tel point il nous déteste. Lui, tout ce qu’il veut, c’est des lèche-cul partout. Il faut que ce soit que ça et rien d’autre puisque le foot lui appartient. Non, le foot ne lui appartient pas. Il n’est pas obligé de mépriser les gens, sinon on peut lui rendre de la même façon que lui le fait. Je sais que ça énerve les supporters du PSG, mais si c’était un entraîneur qui n’était pas de leur club qui disait ça, ils penseraient exactement la même chose que moi. C’est là où le foot rend fou ».