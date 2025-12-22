PSG - Warren Zaïre-Emery change d’équipe : C’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un début de saison très poussif au PSG, Warren Zaïre-Emery avant perdu sa place en équipe de France. Rétrograde avec les Espoirs pendant une courte période, le joueur du PSG était revenu en très bonne forme après ça comme le souligne Benoit Tremoulinas.

Après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Fabian Ruiz la saison dernière, Warren Zaïre-Emery avait débuté de manière poussive la saison en cours. A tel point que Didier Deschamps avait même décidé de le laisser à disposition des Espoirs durant un rassemblement. Et compte tenu de son retour en forme, Benoit Trémoulinas estime que c'était la bonne décision.

Zaïre-Emery avec les Espoirs, le déclic « Son retour en Equipe de France Espoirs ? Ça démontre la personnalité du mec, c’est-à-dire qu’il n’a pas peur de descendre d’un cran pour pouvoir mieux rebondir. C’est ce qu’il s’est passé donc bravo à lui. Je retiens aussi ce match à Bilbao en latéral droit, où il a fait un match monstrueux. On attendait un Nico Williams qui le chahute un peu, il l’a mis dans la poche direct », lance-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg, avant de poursuivre.