Un joueur du PSG finit en larmes, Luis Enrique s’explique !

Samedi lors de la victoire du PSG en Coupe de France face à Vendée Fontenay Foot (4-0), David Boly a fait sa grande première chez les professionnels. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour le titi parisien de 16 ans, sorti sur blessure au bout d'une demi-heure de jeu.

Double tenant du titre en Coupe de France, le PSG n'a pas eu de mal à remporter son match lors de son entrée en lice face à Vendée Fontenay Foot. Pour ce match largement à la portée du club, Luis Enrique a choisi d'aligner le latéral droit David Boly. Ce dernier a subi de nombreuses fautes et a dû quitter la pelouse prématurément.

David Boly sort en larmes, Luis Enrique inquiet ? Jeune titi parisien, David Boly se rappellera sûrement de sa grande première chez les professionnels avec le PSG. Sorti en larmes après plusieurs fautes, il n'aurait finalement pas subi de grosse blessure. « Boly était en larmes après être sorti sur blessure ? C'est seulement un coup, j'espère. Mais rien d'important » assure Luis Enrique en conférence de presse après le match.