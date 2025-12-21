Départ du PSG : Kylian Mbappé a payé très cher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'été 2024, Kylian Mbappé a fini par quitter le PSG dans une ambiance très tendue. En effet l'attaquant français a vu de nombreuses critiques fuser le concernant et toutes les occasions sont bonnes pour lui tomber dessus. Pour de nombreux observateurs, son départ du club de la capitale lui a été fatal.

Malgré son talent indéniable et ses qualités ballon au pied, Kylian Mbappé n'échappe pas aux nombreuses critiques qui sont quotidiennes. L'attaquant français sait que sa notoriété lui apporte de mauvais côtés mais il essaie de rester concentré. Son départ du PSG serait vraiment ce qui lui a coûté cher.

« Il est une cible plus facile pour être critiqué » Attaquant du Real Madrid désormais, Kylian Mbappé est moins sous les radars et forcément ses détracteurs ont plus de facilités à le critiquer. « Il est une cible plus facile pour être critiqué. En plus, son départ du PSG a été compliqué, il l’a payé beaucoup. Il part du PSG, mais il part de France. Tu le vois un peu moins, tu as moins la chance de profiter de Kylian Mbappé. Donc forcément, tu as envie de le critiquer » explique Frédéric Weis dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.