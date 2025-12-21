Affaire Mbappé : Le message surprise du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En début de semaine, Kylian Mbappé a pu pousser un ouf de soulagement après de longs mois d'attente concernant son dû réclamé au PSG depuis août 2024. Le conseil de prud'hommes a livré un verdict à 61M€ en faveur de l'attaquant star du Real Madrid. Et ces dernières heures, le Paris Saint-Germain lui a souhaité le meilleur en prime.

Ce samedi 20 décembre, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a célébré son 27ème anniversaire. Et quand bien même le club de la capitale et Kylian Mbappé sont opposés depuis l'été 2024 par un litige financier qui vient de coûter 61M€ aux Parisiens, le champion d'Europe n'a pas été mesquin et lui a souhaité ses meilleurs vœux.

Le PSG a un message pour Kylian Mbappé En effet, par le biais d'un post publié sur le compte X officiel du PSG, on peut apercevoir une photo de Kylian Mbappé arborant la tunique du club de la capitale avec le message suivant concernant l'attaquant du Real Madrid. « Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! Joyeux anniversaire Kylian ». Une attention que le principal intéressé devrait apprécier.