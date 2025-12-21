Affaire Mbappé : Le message surprise du PSG

En début de semaine, Kylian Mbappé a pu pousser un ouf de soulagement après de longs mois d'attente concernant son dû réclamé au PSG depuis août 2024. Le conseil de prud'hommes a livré un verdict à 61M€ en faveur de l'attaquant star du Real Madrid. Et ces dernières heures, le Paris Saint-Germain lui a souhaité le meilleur en prime.
Ce samedi 20 décembre, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a célébré son 27ème anniversaire. Et quand bien même le club de la capitale et Kylian Mbappé sont opposés depuis l'été 2024 par un litige financier qui vient de coûter 61M€ aux Parisiens, le champion d'Europe n'a pas été mesquin et lui a souhaité ses meilleurs vœux.
Le PSG a un message pour Kylian Mbappé
En effet, par le biais d'un post publié sur le compte X officiel du PSG, on peut apercevoir une photo de Kylian Mbappé arborant la tunique du club de la capitale avec le message suivant concernant l'attaquant du Real Madrid. « Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! Joyeux anniversaire Kylian ». Une attention que le principal intéressé devrait apprécier.
Mbappé gagne son bras de fer avec le PSG au prud'hommes
D'autant plus que Kylian Mbappé a reçu une grande nouvelle mardi. Après plus d'un an de combat dans les instances du football contre le PSG qui selon son contrat lui devait trois mois de salaire et le restant d'une prime à la signature, le conseil de prud'hommes a condamné le Paris Saint-Germain à verser 61M€ bruts à Kylian Mbappé. Avant les fêtes de fin d'année, le capitaine de l'équipe de France doit être tout sourire.