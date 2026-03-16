«Deux joueurs de top niveau» : Le PSG confronté à un «choix de riche» et la décision n'est pas simple

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant une avance de 3 buts, le PSG est bien positionné pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Néanmoins, il y a encore le match retour à jouer face à Chelsea ce mardi. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devra prendre une décision entre deux de ses joueurs. Et voilà que pour l'entraîneur du PSG, cela pourrait ne pas être simple.

Ce mardi, le PSG se déplace à Chelsea avec l'objectif de sécuriser sa place pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après le match aller, le club de la capitale bénéficie d'une avance de 3 buts. Un matelas confortable donc pour les hommes de Luis Enrique. Quels seront d'ailleurs les choix de l'entraîneur parisien pour composer son équipe pour ce match face aux Blues ? Les regards se tournent notamment vers l'attaque du PSG où une place semble se jouer entre deux joueurs afin d'accompagner Bradley Barcola et Ousmane Dembélé : Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Mercato - PSG : Un Ballon d'or attendait le feu vert pour son transfert, «je n’ai jamais eu de proposition» https://t.co/FG1s29s0N3 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« C'est très délicat d'en privilégier un » Le Français ou le Géorgien ? Tel est donc le casse-tête qui se poserait pour Luis Enrique. Elie Baup s'est d'ailleurs confié sur cette décision à prendre pour l'entraîneur du PSG entre Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Il a alors expliqué dans un premier temps pour L'Equipe : « C'est un choix de riche ! Ce sont tous les deux des joueurs de top niveau et c'est très délicat d'en privilégier un, il faut voir à chaque match. Une structure comme le PSG a besoin des deux progils. Doué est vraiment intéressant par rapport au collectif. Il peut être dans plusieurs zones, est capable de toujours créer de l'espace pour les autres, même quand il n'y a pas d'espace. C'est super important dans un jeu de position. Dembélé et les milieux qui se projettent bénéficient de ses déplacements et de ses qualités de passe. Si on ajoute sa technique, sa fraicheur, sa capaciter à ne pas trembler dans les moments clés, cela fait beaucoup d'arguments favorables ».