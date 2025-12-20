Dembélé : Le PSG a décidé de le «virer» ?

Le 4 novembre dernier, le PSG s’inclinait à domicile face au Bayern Munich (1-2). Titulaire pour cette rencontre, Ousmane Dembélé, alors de retour de blessure, n’est finalement pas resté longtemps sur le terrain. De nouveau touché, le Français a donc dû sortir. Et voilà que cette rechute de Dembélé n’aurait pas été sans conséquences au PSG.
Depuis le début de la saison, on n’a que très peu l’occasion de voir Ousmane Dembélé avec le maillot du PSG. Pourtant très attendu, le Ballon d’Or 2025 a dû faire avec les blessures. Face au Bayern Munich, en novembre dernier, le Français avait d’ailleurs rechuté. Titulaire, Dembélé avait dû rapidement ressortir à cause d’un pépin physique. Ce qui a coûté cher à un kiné du PSG ?
« Il ne travaille plus avec l’équipe professionnelle »
« Pendant cette séquence où tout n’a pas été bien géré, y compris le match contre Munich puisque quand vous avez un joueur qui sort au bout de 25 matchs c’est que des choses ont été ratées. Il y a quand même un kiné qui était en charge de l’équipe professionnelle la saison dernière, qui là en a fait les frais, il ne travaille plus avec l’équipe professionnelle », a expliqué Bertrand Latour sur le plateau du Late Football Club.
« Il a été déclassé »
Le journaliste de Canal+ a ensuite ajouté : « Il s’est fait virer en gros. Pas viré du PSG, mais il a été déclassé. Ce qui n’a pas été compris par tout le monde. Le staff du PSG tâtonne, il y a un sujet au-delà de Dembélé de la gestion des joueurs ».