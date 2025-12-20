Dembélé : Le PSG a décidé de le «virer» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 novembre dernier, le PSG s’inclinait à domicile face au Bayern Munich (1-2). Titulaire pour cette rencontre, Ousmane Dembélé, alors de retour de blessure, n’est finalement pas resté longtemps sur le terrain. De nouveau touché, le Français a donc dû sortir. Et voilà que cette rechute de Dembélé n’aurait pas été sans conséquences au PSG.

Depuis le début de la saison, on n’a que très peu l’occasion de voir Ousmane Dembélé avec le maillot du PSG. Pourtant très attendu, le Ballon d’Or 2025 a dû faire avec les blessures. Face au Bayern Munich, en novembre dernier, le Français avait d’ailleurs rechuté. Titulaire, Dembélé avait dû rapidement ressortir à cause d’un pépin physique. Ce qui a coûté cher à un kiné du PSG ?

« Il ne travaille plus avec l’équipe professionnelle » « Pendant cette séquence où tout n’a pas été bien géré, y compris le match contre Munich puisque quand vous avez un joueur qui sort au bout de 25 matchs c’est que des choses ont été ratées. Il y a quand même un kiné qui était en charge de l’équipe professionnelle la saison dernière, qui là en a fait les frais, il ne travaille plus avec l’équipe professionnelle », a expliqué Bertrand Latour sur le plateau du Late Football Club.