PSG : L’infidélité révélée d’un joueur !

Ce samedi soir, du côté de la Beaujoire, le PSG a rendez-vous avec le Vendée Fontenay Football pour son entrée en lice en Coupe de France. Une rencontre attendue avec impatience par Enzo Renou, évoluant au sein de la formation vendéenne et grand supporter des champions d’Europe qu’il suit depuis de nombreuses années…

Comme chaque année, l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 en Coupe de France donne lieu à quelques chocs des extrêmes. Cela sera le cas ce samedi soir, à la Beaujoire, pour la rencontre opposant les amateurs de Vendée Fontenay Football (N 3) aux champions d’Europe, et récent vainqueur de la Coupe intercontinentale, le PSG. Un match particulier pour Enzo Renou, attaquant du club vendéen et grand supporter de la formation parisienne.

Enzo Renou affronte son club de cœur « J’ai découvert le foot grâce à mon père qui jouait à Fontenay, mais c’est mon oncle qui m’a transmis cette passion pour Paris, raconte Enzo Renou dans les colonnes du Parisien. Il a été abonné pendant trente ans au Parc avant de repartir à La Rochelle cet été. Mes parents m’achetaient des maillots du PSG, je dois en compter plus d’une dizaine. Mes premiers souvenirs remontent à l’âge de six ans. J’adorais les attaquants, Pauleta bien sûr, mais aussi Erding et Gameiro. »