PSG - Dembélé : Le nouveau problème révélé en direct !

Sacré Ballon d’Or après ses performances XXL avec le Paris SG, Ousmane Dembélé a bien du mal à enchaîner en ce début de saison avec seulement cinq titularisations avant le 32e de finale de Coupe de France ce samedi. Une situation qui générerait des tensions au sein du club selon le journaliste Bertrand Latour.

Le PSG dispute son dernier match de l’année ce samedi soir à la Beaujoire, avec le 32e de finale de la Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot. Une rencontre que pourrait débuter Ousmane Dembélé, qui a bien du mal à lancer sa saison avec une seule titularisation depuis le 30 août dernier. Il faut dire que l’international français n’a pas été épargné par les pépins physiques, une situation qui créerait quelques tensions en interne selon les informations de Bertrand Latour.

« Il y a un problème entre le PSG et Ousmane Dembélé… » « Il y a un problème entre le PSG et Ousmane Dembélé, a révélé le journaliste de Canal+ vendredi soir, sur le plateau du Late FC. Le staff considère qu’il n’est pas prêt à débuter les matchs, raison pour laquelle il n’en débute d’ailleurs aucun depuis sa blessure contre le Bayern Munich même s’il y a eu sa maladie qui l’a privé du match contre Bilbao. »