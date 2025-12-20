Une star du PSG dérape : Le gros coup de gueule en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a énormément fait parler de lui pour ses exploits sur les terrains, mais aussi pour certaines de ses frasques en dehors des pelouses. Habitué aux punchlines, le Suédois a tenu certains propos qui lui ont valu de grosses critiques. Et c'est encore le cas aujourd'hui pour Ibrahimovic.

En 2011, le PSG entrait dans une nouvelle ère avec le rachat par le Qatar. Mais voilà qu'avant, le club de la capitale a eu une histoire que certains ne veulent clairement pas oublier. C'est d'ailleurs à ce propos que Zlatan Ibrahimovic avait fait polémique. En effet, lors de son passage au PSG, le Suédois avait notamment balancé : « Sans manquer de respect à personne, le PSG est né quand le Qatar est arrivé ».

« Un club de football, c’est une famille, une histoire » Aujourd'hui encore, ces propos de Zlatan Ibrahimovic font réagir. Sur le plateau du Late Football Club, David Ginola, joueur historique du PSG, a confié : « Je le dis honnêtement, quand j’ai entendu ça, j’ai repensé à tous les joueurs, tous les entraîneurs, tous les présidents qui sont passés dans ce club. C’est une atteinte à l’histoire. Un club de football, c’est une famille, une histoire. Elle ne se construit pas à partir d’un endroit, elle se construit depuis le départ. Avec les bonnes choses et les mauvaises choses ».