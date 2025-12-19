PSG : Un joueur quitte Paris, l’annonce de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un peu plus d’un mois après avoir fait ses débuts avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye va disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations du haut de ses 17 ans. Interrogé sur le sujet ce vendredi, Luis Enrique s’est montré satisfait de voir le titi du PSG engranger de l’expérience durant l’événement.

Achraf Hakimi ne sera pas le seul joueur du PSG à disputer la CAN cette saison. A seulement 17 ans, et après avoir honoré ses premières sélections avec le Sénégal en novembre, Ibrahim Mbaye va lui aussi prendre part à l’événement qui aura lieu au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. Une nouvelle qui ravit Luis Enrique.

« Je suis content qu’il joue la CAN » « Je ne pense pas que ce soit un problème qu’ils soient jeunes car ils ont de la qualité technique. Mbaye a l’expérience de l’année dernière, il a joué beaucoup. Je suis content qu’il joue la CAN, c’est important pour lui, pour gagner de l’expérience et s’améliorer en tant que joueur. C’est un moment important, on est content d’avoir les vacances de Noël, c’est important d’avoir du repos pour les amis et la famille », a confié Luis Enrique en conférence de presse.