Le PSG frappé par «le karma», c'est incompréhensible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, le PSG a officialisé un terrible coup du sort. En effet, le club de la capitale a annoncé la blessure de Matvey Safonov, victime d'une fracture de la main gauche. Alors que le Russe avait le vent en poupe dernièrement, voilà qu'il sera éloigné des terrains pendant 4 semaines. Mais comment cela est-il arrivé à Safonov ? Même Luis Enrique ne peut pas l'expliquer avec certitude.

Alors que le PSG va affronter le Vendée Fontenay Foot en Coupe de France, il faudra faire sans Matvey Safonov. Héros des tirs au but face à Flamengo, le Russe... s'est fracturé la main gauche. « Matvey Safonov souffre d’une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo. Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines », a annoncé le PSG.

« C'est incroyable mais le joueur ne sait pas comment cela s'est passé » En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a été interrogé sur cette blessure de Matvey Safonov. C'est alors que l'entraîneur du PSG a répondu : « Je ne peux rien expliquer. C'est incroyable mais le joueur ne sait pas comment cela s'est passé. On pense que c'est sur le troisième tir au but qu'il a fait un mouvement bizarre. Il a une fracture. Avec l'adrénaline, il a dû finir la séance malgré la fracture. C'est incroyable cette capacité de tous les joueurs dont Safonov à aider l'équipe, être toujours prêt pour aider l'équipe. C'est ça la mentalité que nous voulons. Il faut être prêt pour aider l'équipe et travailler tout le temps ».