PSG - Ousmane Dembélé : Son pote confirme un nouveau départ !

Pour Ousmane Dembélé, l’année 2025 a été exceptionnelle. En effet, il y a un an, la métamorphose débutait pour le numéro 10 du PSG qui s’est transformé en buteur hors pair afin de mener le club de la capitale vers les sommets et notamment la Ligue des Champions. Les amis de Dembélé ont d’ailleurs été aux premières loges de cela et Moustapha Diatta a témoigné du grand changement du Parisien.

Ayant parfaitement pris la relève de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a été le moteur du PSG pour tout rafler la saison dernière. Le numéro 10 parisien a réalisé une année 2025 époustouflante, ce qui lui a d’ailleurs permis de soulever le Ballon d’Or. Un carton que le Français avait prédit il y a un an. « Cette année, je vais tout éteindre. Je vais tout prendre », aurait lâché Dembélé en privé.

« Avant, il n'était pas comme ça » Et pour atteindre le niveau qui a été le sien en 2025, Ousmane Dembélé s’est totalement métamorphosé. Un nouveau départ sur lequel s’est prononcé l’ami du joueur du PSG, Moustapha Diatta. C’est ainsi qu’il a révélé pour France Football : « Avant d'entrer sur le terrain, il envoyait des messages : « Les gars, aujourd'hui, c'est deux buts » ». Ses yeux, ce que tu pouvais y voir, son regard... Avant, il n'était pas comme ça ».