«Injouable» : C’est le choc, ce joueur «était largement au-dessus de Zidane»

Avant d’être un entraineur à succès, Zinedine Zidane a régale le monde de football en tant que joueur. Ce qui l’ont vu s’en souviennent, en France ainsi qu’à l’étranger. Mais certains ont également vu meilleur que lui et c’est notamment ce qu’a avoué Jimmy Algerino, qui avait affronté la Juventus de Zizou avec le Paris Saint-Germain en 1997, lors de la Supercoupe d’Europe.
Si maintenant on ne jure que par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le football a été marqué par d’autres grands talents. C’est le cas de Zinedine Zidane, qui a marqué la fin des années ‘90 et le début des années 2000, avec l’équipe de France comme avec ses clubs.
Le cauchemar de Jimmy Algerino
C’est le cas à la Juventus, où il a explosé avant de rejoindre le Real Madrid en 2001. Mais pour certains, il y avait meilleur que Zinedine Zidane à l’époque, au sein de l’équipe bianconera. « Alessandro Del Piero » a annoncé Jimmy Algerino, qui a croisé la route La Vieille Dame avec le PSG, en Supercoupe d’Europe (défaite 6-1). « Il y avait aussi ce milieu de terrain avec Didier Deschamps, Angelo Di Livio, Alessio Tacchinardi et Zinédine Zidane mais également Angelo Peruzzi dans le but. Dans cette équipe, il y avait beaucoup de qualités techniques, physiques et athlétiques ».
« Del Piero était quasiment injouable et nous poussait à défendre en reculant »
Latéral droit, l’ancien joueur du PSG était le rival direct d’Alessandro Del Piero et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas passé une bonne soirée. « J'étais entré dans le match avec l'idée de marquer Alessandro Del Piero parce qu'il jouait sur mon côté. L'engagement était important dès le début du match pour marquer notre territoire. Mais lui ne s'est pas laissé démonter et impressionner, au contraire même. Il répondait coup pour coup » a poursuivi Jimmy Algerino, pour un entretien accordé à SO FOOT en 2022. « Au niveau des prises de balle, il était très rapide et orientait ses ballons efficacement. Il était quasiment injouable et nous poussait à défendre en reculant. Sur ce match et à cette période-là, il était largement au-dessus de Zidane, qui venait juste d'arriver mais qui a atteint ce niveau d'excellence ensuite ».