«Injouable» : C’est le choc, ce joueur «était largement au-dessus de Zidane»

Axel Cornic

Avant d’être un entraineur à succès, Zinedine Zidane a régale le monde de football en tant que joueur. Ce qui l’ont vu s’en souviennent, en France ainsi qu’à l’étranger. Mais certains ont également vu meilleur que lui et c’est notamment ce qu’a avoué Jimmy Algerino, qui avait affronté la Juventus de Zizou avec le Paris Saint-Germain en 1997, lors de la Supercoupe d’Europe.

Si maintenant on ne jure que par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le football a été marqué par d’autres grands talents. C’est le cas de Zinedine Zidane, qui a marqué la fin des années ‘90 et le début des années 2000, avec l’équipe de France comme avec ses clubs.

Didier Deschamps : Le regret des années plus tard, «ce n'était pas la meilleure décision que j'aie prise» https://t.co/Y5dMqFBt8F — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

Le cauchemar de Jimmy Algerino C’est le cas à la Juventus, où il a explosé avant de rejoindre le Real Madrid en 2001. Mais pour certains, il y avait meilleur que Zinedine Zidane à l’époque, au sein de l’équipe bianconera. « Alessandro Del Piero » a annoncé Jimmy Algerino, qui a croisé la route La Vieille Dame avec le PSG, en Supercoupe d’Europe (défaite 6-1). « Il y avait aussi ce milieu de terrain avec Didier Deschamps, Angelo Di Livio, Alessio Tacchinardi et Zinédine Zidane mais également Angelo Peruzzi dans le but. Dans cette équipe, il y avait beaucoup de qualités techniques, physiques et athlétiques ».