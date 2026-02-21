«J'ai dû arrêter à cause de ça» : Il se fait virer par son club après une escapade à Las Vegas avec les stars du PSG !

Si maintenant Luis Enrique semble tenir son groupe d’une main de maitre, ça n’a pas toujours été comme ça au Paris Saint-Germain. Les polémiques ont été nombreuses du côté du club parisien et cela a notamment été le cas en 2016, avec certains joueurs majeurs de l’effectif qui s’étaient offerts une escapade à Las Vegas... avec un invité inattendu.
On pourrait écrire plusieurs livres avec les histoires qui ont tourné autour du PSG, surtout depuis le début de l’ère QSI. C’est le cas e 2016, lorsque Zlatan Ibrahimovic et quelques joueurs parisiens s’étaient offert un petit voyage à Las Vegas, pour fêter leur victoire en Coupe de la Ligue contre le LOSC.
« Tout le monde se demandait ce que je faisais là »
Mais cette virée dans la capitale mondiale du jeu, avait surtout surpris par la présence d’un certain Martin Castrogiovanni aux côtés des joueurs du PSG ! L’ancien international italien est en effet apparu dans un cliché pris par les paparazzi sur place et cela lui a créé quelques soucis, puisqu’il avait évoqué un problème familial auprès de son club du Racing 92 pour s’absenter. « Tout le monde se demandait ce que je faisais là. La photo est drôle, mais pas du tout pour moi, car c'est la seule chose dont les gens se souviennent à mon sujet. Ils ont totalement oublié les titres que j'ai gagnés avec Leicester et Toulon » a récemment confié le rugbyman retraité, dans un entretien accordé à L’Equipe.
« Mon erreur a été de dire que je partais en Argentine »
« Ça me fait mal parce que la vérité n'est pas celle qui a été écrite dans les journaux. Encore une fois, j'avais le droit de faire ce que je voulais ce week-end-là, vu que je ne pouvais pas jouer. Y compris de prendre l'avion, comme m'avait confirmé le médecin, à condition de prendre un traitement. Mon erreur a été de dire que je partais en Argentine. J'en ai payé le prix » a poursuivi Castrogiovanni, qui a ensuite été licencié par le Racing 92. « J'ai dû arrêter le rugby à cause de ça. Je ne pleure pas sur mon sort, mais le Racing a menti et les gens ne le savent pas. C'est tout ce que je dis. J'ai demandé à retourner au club pour pouvoir présenter mes excuses au groupe, même si j'étais viré. Mais ils ne m'ont pas autorisé à le faire. Je n'accepte pas la manière dont j'ai été traité. Je n'ai pas pu donner ma version des faits. Et c'est la seule chose que je regrette de mon séjour en France ».