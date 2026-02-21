«J'ai dû arrêter à cause de ça» : Il se fait virer par son club après une escapade à Las Vegas avec les stars du PSG !

Axel Cornic

Si maintenant Luis Enrique semble tenir son groupe d’une main de maitre, ça n’a pas toujours été comme ça au Paris Saint-Germain. Les polémiques ont été nombreuses du côté du club parisien et cela a notamment été le cas en 2016, avec certains joueurs majeurs de l’effectif qui s’étaient offerts une escapade à Las Vegas... avec un invité inattendu.

On pourrait écrire plusieurs livres avec les histoires qui ont tourné autour du PSG, surtout depuis le début de l’ère QSI. C’est le cas e 2016, lorsque Zlatan Ibrahimovic et quelques joueurs parisiens s’étaient offert un petit voyage à Las Vegas, pour fêter leur victoire en Coupe de la Ligue contre le LOSC.

« Tout le monde se demandait ce que je faisais là » Mais cette virée dans la capitale mondiale du jeu, avait surtout surpris par la présence d’un certain Martin Castrogiovanni aux côtés des joueurs du PSG ! L’ancien international italien est en effet apparu dans un cliché pris par les paparazzi sur place et cela lui a créé quelques soucis, puisqu’il avait évoqué un problème familial auprès de son club du Racing 92 pour s’absenter. « Tout le monde se demandait ce que je faisais là. La photo est drôle, mais pas du tout pour moi, car c'est la seule chose dont les gens se souviennent à mon sujet. Ils ont totalement oublié les titres que j'ai gagnés avec Leicester et Toulon » a récemment confié le rugbyman retraité, dans un entretien accordé à L’Equipe.