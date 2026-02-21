«Il a été l'un des plus importants que j'ai rencontrés» : L’homme qui a tout changé pour Zinedine Zidane

Axel Cornic

Véritable légende, Zinedine Zidane a marqué de son empreinte le football français, mais également les clubs par lesquels il est passé. Cela a été le cas au Real Madrid en tant que joueur puis entraineur, mais également à la Juventus, où il a remporté le Ballon d’Or en 1998. Ses débuts en Italie, n’ont toutefois pas été très faciles...

Quand on parle de Zinedine Zidane, on se souvient notamment des exploits accomplis au Real Madrid, où encore pour ses apparitions en équipe de France. L’une des périodes les plus importantes de sa carrière a pourtant été la Juventus, où il a joué de 1996 à 2001 et où il a rencontré des hommes qui l’ont marqué à jamais.

«Nous ne pouvions pas nous permettre de...» : Sa carrière a été bouleversée par Zinédine Zidane https://t.co/DipuYlObJU — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

« Tant que je serai l'entraîneur de la Juventus, tu seras toujours dans l'équipe ! » C’est le cas de Marcello Lippi, son entraineur chez les Bianconeri, qui fortement cru en lui alors que Zidane avait d’énormes problèmes à s’adapter au football italien. « Je me rappelle qu'au début il n'était pas satisfait de ses prestations, il est venu me voir et m'a dit : ''Ce serait peut-être mieux si je rentrais à la maison.'' » avait confié le technicien italien, lors d’un entretien accordé à L’Equipe en mars 2016. « Moi, je lui ai dit : ''Tu es fou ou quoi ? Toi, tu es meilleur que tous les autres ! Tant que je serai l'entraîneur de la Juventus, tu seras toujours dans l'équipe !'' Il m'a remercié et, le dimanche suivant, il a marqué face à l'Inter ».