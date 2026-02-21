PSG : L’improbable transfert qui a capoté au dernier moment (Luis Enrique le voulait absolument)

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, l’effectif du Paris Saint-Germain a énormément changé, avec notamment quelques départs très forts. Mais il semble également y avoir eu quelques échecs pour le club parisien et la presse espagnole, nous en a récemment dévoilé un assez étonnant.

Les changements ont toujours été très nombreux à Paris, surtout depuis l’arrivée de QSI. Mais les choses n’ont pas toujours souri au PSG, puisque la liste des échecs est très longue et variée, avec quelques-uns des plus grands talents européens. Et cela semble être e cas avec un jeune espoir espagnol...

Gavi a failli rejoindre le PSG... D’après les informations de SPORT, le PSG a été à deux doigts de s’attacher les services de Gavi, au cours de l’été 2023. Des discussions auraient eu lieu avec le FC Barcelone concernant une arrivée du milieu de terrain, inséré dans un échange avec deux joueurs parisiens. Il s’agissait vraisemblablement de Marco Verratti, encore au club à l’époque et Fabián Ruiz. Mais ce deal n’a jamais réussi, puisque lorsqu'il est arrivé au poste de directeur sportif, Deco aurait mis fin aux négociations avec le club parisien. Ainsi, l’Italien est parti au Qatar ce même été, tandis que l’Espagnol est devenu un pilier central du dispositif de Luis Enrique.