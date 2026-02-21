Faux transfert à l’OM, «le club regrette…»

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OM a réalisé de nombreux transferts, autant dans le sens des arrivées que des départs. Les rumeurs étaient nombreuses autour du club phocéen mais pas forcément toutes bonnes. Un transfert a d’ailleurs été annoncé comme étant fait, mais c’était finalement complètement faux. Marseille a d’ailleurs communiqué à ce sujet ce samedi.

Actuellement rien ne va pour l’OM. Le club phocéen s’est incliné vendredi soir face à Brest (2-0), pour la première de Habib Beye sur le banc marseillais. Ce dernier est arrivé en cours de semaine pour remplacer Roberto De Zerbi qui a décidé de s’en aller. L’ancien coach du Stade Rennais a signé un contrat portant sur les dix-huit prochains mois. Marseille pointe actuellement à la quatrième place de Ligue 1, à cinq points de l’OL qui est troisième.

🚨𝙏𝙃𝙍𝙀𝘼𝘿 : Comment j'ai troll @lequipe sur une info mercato qui a fini dans le journal pic.twitter.com/FhLQmr734R — 🇲🇦 (@taharit77) February 2, 2026

L’OM prend la parole sur l’affaire El Karouani Avec l’arrivée de Habib Beye et le presque départ de Medhi Benatia, l’OM a donc plusieurs dossiers à gérer en ce moment. Ce samedi, le club phocéen a également tenu à prendre la parole au sujet d’une rumeur de transfert. Il y a quelques semaines, un article de L’Équipe annonçait que le joueur Souffian El Karouani allait signer à Marseille. Finalement cela n’a pas été le cas car le journaliste auteur du papier avait été piégé par une personne se faisant passer pour un ami de l’international marocain. Le quotidien sportif a donc publié un droit de réponse de la part de l’OM. « À la suite de la publication de l'article intitulé « Mouvement permanent» en date du 2 février 2026, évoquant un prétendu accord avec le joueur Souffian El-Karouani, l'Olympique de Marseille tient à apporter les précisions suivantes. Contrairement à ce qui est affirmé, aucun accord de principe n'a été obtenu avec le joueur ni avec son entourage. Il n'a, par ailleurs, jamais été question d'un transfert dans les conditions décrites dans l'article, et aucune discussion de cette nature n'a été engagée par le club. Les informations publiées à ce sujet sont donc inexactes et ne reposent sur aucun élément factuel émanant de l'Olympique de Marseille. Le club regrette la diffusion d'informations présentées comme acquises ainsi que l'absence de toute sollicitation préalable destinée à en vérifier l’exactitude. »