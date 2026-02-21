JO d’hiver 2026 : Nouvelle polémique avec des athlètes israéliens, le couac en direct à la télévision

Alexis Brunet

Dimanche, les Jeux Olympiques d’hiver 2026 tireront leur révérence. Une édition particulièrement réussie, même si certaines polémiques ont parfois émaillé des épreuves. Déjà visés il y a quelques jours, de nouveaux athlètes israéliens ont été pris pour cible. En tout cas une séquence en direct à la télévision a beaucoup fait parler. Explications.

En raison du conflit qui oppose Gaza à Israël, la participation des athlètes israéliens à certaines compétitions sportives est souvent remise en cause. Lors des JO d’hiver 2026, un commentateur de la chaîne suisse RTS s’était notamment interrogé sur la présence d’Adam Edelman, lors de l’épreuve de bob à deux. « Edelman, première participation aux Jeux olympiques, qui s’autodéfinit sioniste jusqu’à la moelle, je le cite, avait-il déclaré. Qui a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux en faveur du génocide à Gaza. On rappelle que génocide, c’est le terme employé par la commission d’enquête de l’ONU sur la région. Edelman qui avait notamment dit de l’intervention militaire israélienne qu’elle était, je cite, la guerre la plus moralement juste de l’histoire. »

Nouveau dérapage en direct à la télévision italienne Des propos qui ont beaucoup fait parler et qui ont poussé la RTS à désavouer son journaliste. « Une telle information, bien que factuelle, est inappropriée dans le cadre du commentaire sportif en raison de sa longueur. Pour cela, nous avons retiré hier (lundi) soir la séquence de notre site », avait déclaré la chaîne suisse dans un communiqué. Ce n’est toutefois pas la seule polémique visant des athlètes israéliens lors de ces Jeux Olympiques. Ce samedi, lors de l’épreuve de bob à 4, un commentaire hors caméra a été entendu sur la Rai (chaîne italienne). « Évitons l’équipage numéro 21, celui des Israéliens. »