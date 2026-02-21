JO d’hiver 2026 : Un athlète français va toucher un gros chèque (mais les impôts vont passer par là)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que les Jeux Olympiques d’hiver 2026 sont sur le point de se terminer, plusieurs athlètes français et françaises ont eu l’occasion de briller lors de cet évènement et de repartir avec une ou plusieurs médailles autour du cou. Dès succès qui vont alors permettre d’empocher une jolie somme, mais voilà qu’un détail est à prendre en compte : les impôts.

Comme attendu, le biathlon fait une véritable razzia de médailles à l'occasion des Jeux Olympiques d’hiver 2026. Alors que Martin Fourcade a longtemps été l’étendard de cette discipline, d’autres ont pris la relève depuis. Et ce vendredi, c’est Quentin Fillon Maillet qui est entré dans l’histoire. En effet, le Français a décroché la médaille de bronze à l’occasion de la mass-start. Une médaille historique pour Quentin Fillon Maillet puisque c’est sa 9ème breloque olympique (5 en or, 3 en argent et une en bronze), un record pour un athlète français.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🇫🇷 Quentin Fillon Maillet DANS LA LÉGENDE du sport français !



🤩 En décrochant sa 9e médaille olympique sur la mass start, il établit un nouveau record pour un athlète français, Jeux d'été et d'hiver confondus ! pic.twitter.com/MiYoR1w8Bl — francetvsport (@francetvsport) February 20, 2026

240 000€… avant les impôts Rien que lors de ces Jeux Olympiques 2026, Quentin Fillon Maillet a remporté 4 médailles. Etant donc reparti avec le bronze en individuel sur cette mass start, le Français a décroché la médaille d’or en individuel lors du sprint. QFM a également fait partie des relais français qui ont brillé, ajoutant ainsi deux médailles d’or avec le relais mixte et le relais masculin. De quoi garantir à Quentin Fillon Maillet une jolie somme. En effet, comme le rapporte L'Equipe, une médaille d’or lui rapporte 80 000€ et 20 000€ pour celle de bronze. Cela fait donc un total de 240 000€, mais voilà qu’il ne touchera pas l’intégralité de ce montant puisque le quotidien sportif souligne que cela est imposable et qu’il va donc falloir en déduire une partie.