JO d’hiver 2026 : Critiqué par Donald Trump, il répond devant les caméras (et c’est très drôle)

Dimanche, les JO d’hiver de Milan-Cortina tireront leur révérence. Durant cette édition, il y a encore eu des séquences assez inattendues et l’une d’entre elles concerne Donald Trump. Le président des États-Unis avait critiqué un athlète, qui a tenu à lui répondre ce vendredi. Ce dernier l’a fait directement devant les caméras et cela vaut le coup d’œil.

Plus que deux jours. Dimanche, les Jeux Olympiques de Milan-Cortina seront officiellement terminés et il faudra attendre 2030 pour revoir les athlètes, cette fois-ci dans les Alpes françaises. D’ores et déjà, cette édition italienne aura été un vrai succès pour la délégation tricolore, qui a battu son record de médailles, notamment grâce au biathlon qui, autant chez les hommes que chez les femmes, a été une vraie réussite.

Hunter Hess absolute legend 🤣….flashes L sign after qualifying for the finals in his half pipe event saying "Apparently I’m a loser"



*Trump called him "a real loser" after Hunter spoke out at the Olympics



Donald Trump s’en prend à un skieur américain Alors qu’il fait déjà très souvent parler de lui, Donald Trump est dernièrement lié aux Jeux Olympiques. En effet, le président des États-Unis s’était permis il y a peu de traiter le skieur américain Hunter Hess de «loser». Une critique assez surprenante qui était une réponse à cette déclaration du skieur. « Mes émotions sont mitigées à l’idée de représenter son pays. Ce n’est pas parce que je porte un drapeau que je représente tout ce qui se passe aux États-Unis. »