Une star des JO d'hiver 2026 préfère la Chine aux Etats-Unis : Un proche de Donald Trump réagit

Alors que les Jeux Olympiques d'hiver ne manquent pas de polémiques, les Etats-Unis s'en mêlent par le biais de leur vice-président J.D. Vance. Ce proche de Donald Trump s'en est notamment pris à une athlète en particulier.

C'est l'une des stars de ces Jeux Olympiques d'hiver. Double médaillée d'argent en ski acrobatique (en Big Air et Slopestyle), Eileen Gu peut encore accrocher une troisième médaille jeudi, pour entrer encore un peu plus dans la légende de sa discipline. Et elle ne devrait pas avoir le soutien du gouvernement de Donald Trump. Et pour cause, Eileen Gu est née en Californie mais a choisi dès 2019 de représenter la Chine, le pays dont sa mère est originaire. Une situation qui suscite de gros débats.

J.D Vance s'en prend à Eileen Gu Interrogé par Fox News, le vice-président américain J.D. Vance a ainsi regretté cette situation. « Je pense sincèrement que quelqu’un qui a grandi aux États-Unis, qui a bénéficié de notre système éducatif, des libertés qui font de ce pays un endroit formidable, j’aurais espéré qu’un tel athlète veuille concourir avec les États-Unis », a-t-il confié avant d'en rajouter une couche : « En ce qui me concerne, je vais soutenir les athlètes américains ».