Une star des JO d'hiver 2026 préfère la Chine aux Etats-Unis : Un proche de Donald Trump réagit

Alors que les Jeux Olympiques d'hiver ne manquent pas de polémiques, les Etats-Unis s'en mêlent par le biais de leur vice-président J.D. Vance. Ce proche de Donald Trump s'en est notamment pris à une athlète en particulier.
C'est l'une des stars de ces Jeux Olympiques d'hiver. Double médaillée d'argent en ski acrobatique (en Big Air et Slopestyle), Eileen Gu peut encore accrocher une troisième médaille jeudi, pour entrer encore un peu plus dans la légende de sa discipline. Et elle ne devrait pas avoir le soutien du gouvernement de Donald Trump. Et pour cause, Eileen Gu est née en Californie mais a choisi dès 2019 de représenter la Chine, le pays dont sa mère est originaire. Une situation qui suscite de gros débats.
J.D Vance s'en prend à Eileen Gu
Interrogé par Fox News, le vice-président américain J.D. Vance a ainsi regretté cette situation. « Je pense sincèrement que quelqu’un qui a grandi aux États-Unis, qui a bénéficié de notre système éducatif, des libertés qui font de ce pays un endroit formidable, j’aurais espéré qu’un tel athlète veuille concourir avec les États-Unis », a-t-il confié avant d'en rajouter une couche : « En ce qui me concerne, je vais soutenir les athlètes américains ».
Mais Eileen Gu a également fait parler d'elle pour sa réponse à un journaliste en conférence de presse. Il lui est effectivement demandé si ces deux médailles d’argent comme une « occasion manquée ». Une question qui ne lui a pas du tout plu. « Je suis la skieuse acrobatique la plus médaillée de l’histoire. Je pense que cela répond à la question. Comment dire ? Gagner une médaille aux Jeux olympiques est une expérience qui change la vie de chaque athlète. Le faire cinq fois est exponentiellement plus difficile, car chaque médaille est tout aussi difficile à gagner pour moi, mais les attentes de tout le monde augmentent, n’est-ce pas ? », a-t-elle répondu.