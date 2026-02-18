France - Angleterre en rugby, un influenceur prépare un évènement complètement fou

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

40 000 passionnés réunis dans un seul et même endroit. C’est le pari fou tenté par l’influenceur Diego Sarthou avec son Crunch Creator. Le concept ? Un match de rugby entre la France et l’Angleterre qui opposera des créateurs de contenus et des icônes du ballon oval le 23 mai prochain au Stade Atlantique de Bordeaux. Un show pour les fans et les curieux qui sera disponible sur la chaîne Twitch de l’influenceur et qui aura également le droit à une diffusion sur Canal+.

En octobre dernier, Squeezie vivait le GP Explorer 3, The Last Race entouré d’autres influenceurs et de stars au circuit Bugatti du Mans dans des formule 4. Pour cette troisième édition du concept du streamer et YouTubeur, pas moins de 80 000 personnes se sont rendus sur place, sans compter les suiveurs sur Twitch. En parallèle, le streamer AmineMaTué a déjà organisé deux évènements de football intitulés : Stream For Humanity. Les recettes enregistrées par ces deux matchs de football à Jean Bouin diffusés sur Twitch ont permis de lutter contre la faim dans le monde. Et après les courses automobiles et le football, un streamer lance son projet rugby.

- 40 000 personnes attendues au Stade Atlantique (places à 20€)

- Diffusion sur Canal+ et la chaîne Twitch de Diego

Le Crunch Creator : un France - Angleterre à la croisée des mondes entre les créateurs de contenus et des personnalités du rugby Originaire de Pau, Diego Sarthou, également appelé Djayson Karavane, est une étoile montante des créateurs de contenus français. Sur le réseau social TikTok, le créateur compte pas moins de 2,1M de followers. Joueur de rugby à XV en championnat de France en 3ème fédérale à l'Entente Sevignacq Vallée du Gabas, Sarthou a baigné dans le monde de l’ovalie puisque son père était lui aussi un passionné. De par son influence grandissante sur les réseaux, il a pris la décision de lancer le « Crunch Creator ». Le concept est simple et consisté à montrer un match entre la France et l’Angleterre réunissant sur la pelouse du Stade Atlantique d’autres créateurs de contenus comme lui ainsi que quelques personnalités du monde du rugby telles que Thierry Dusautoir.