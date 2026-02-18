Le 10 Sport soutient le « Challenge Triplettes Roses » !

Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis 2023, le collectif « Challenge Triplettes Roses » se mobilise pour lutter contre le cancer du sein triple négatif et mobiliser des fonds pour la recherche. Pour la 4e édition, qui aura lieu du 28 février au 8 mars 2026, Le 10 Sport s’associe à l’événement et espère toucher un large public.

Que vous soyez marcheur, coureur, rouleur ou même skieur, le Challenge Triplettes Roses s’adresse à vous ! Créé en 2023 pour lutter contre le cancer du sein triple négatif, ce défi propose tout simplement de faire le plus de kilomètres possibles et de collecter des fonds pour la recherche. Les trois premières éditions ont permis de réunir plus de 220 000 euros, ce qui représente un mouvement aussi précieux que nécessaire pour lutter contre cette maladie. Du 28 février au 8 mars 2026, la mobilisation sera totale.

Un challenge « grand public » et un autre « entreprise »

Pour l’édition 2026, Le 10 Sport s’engage aux côtés dans le Challenge Triplettes Roses (dans l’équipe « Triple Galop »). Pour s’inscrire, rien de plus simple : Il suffit de se rendre sur le site du Challenge Triplettes Roses et de se laisser guider. En quelques clics, vous validez votre participation au challenge « Grand public » ou au challenge « Entreprise ». Il est en effet possible de mobiliser ses collègues de travail pour se réunir autour d’une cause qui a du sens.

Pour le reste, rien de plus simple : une paire de baskets, un vélo, un cheval ou même un canoë : tout est possible ! L’objectif est de parcourir des kilomètres pour soutenir celles qui luttent au quotidien et qui ont besoin de force, d’énergie et d’argent pour faire avancer la recherche. On compte sur vous !