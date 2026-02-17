JO d’hiver 2026 - La scène qui fait le buzz sur les réseaux sociaux : «La police est venue me chercher»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un participant des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 a vécu une journée très compliquée ce lundi, ratant sa prestation lors de la deuxième manche du slalom avant de craquer devant les caméras. Une séquence qui a fait le tour du monde et sur laquelle il est revenu, à tête reposée, quelques heures plus tard…

Si ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026 ont déjà été le théâtre de grandes victoires, on a également assisté à quelques défaites cruelles depuis le début de l’événement. Et chaque athlète gère la frustration comme il peut. Lundi, Atle Lie McGrath a davantage fait parler de lui pour son craquage que pour sa prestation sur la deuxième manche du slalom. Favori pour la médaille d’or après avoir fini en tête lors de la première manche, le Norvégien s’est loupé dans la deuxième en enfourchant après dix secondes. Dans une scène surréaliste, Atle Lie McGrath est ensuite sorti de la piste, prenant la direction d’un bois pour s’isoler et s’allonger au sol.

❄️ #MilanoCortina2026 | FOU DE RAGE 🇨🇦



La détresse du Norvégien McGrath parti s'isoler dans les bois 💔



📺 Les JO sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/tqdM0G4AWg — francetvsport (@francetvsport) February 16, 2026

« Je pensais trouver un peu de calme mais non, les photographes et la police sont venus me chercher » Quelques heures plus tard, le Scandinave de 25 ans est revenu sur ce moment lunaire. « J’avais juste besoin de m’éloigner de tout. Je pensais trouver un peu de calme et de paix. Mais non, parce que les photographes et la police sont venus me chercher dans la forêt. C’était une expérience surréaliste », reconnaît-il, dans des propos rapportés par Le Parisien. « J’ai passé du temps dans la forêt maintenant je vais le passer avec les gens que j’aime. Ma mère, mon frère et ma copine sont là, je suis très heureux de les avoir, a-t-il ajouté. D’habitude je suis plutôt bon pour remettre les choses en perspective et me dire que, si je n’ai pas bien skié, je suis au moins en bonne santé et ma famille aussi. Mais pas cette fois ».