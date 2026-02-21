JO d'hiver 2026 : Lindsey Vonn dévoile des photos de son genou (et ça fait froid dans le dos)

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Lindsey Vonn avait tenté le pari fou de s’aligner lors de la descente aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, malgré une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche survenue quelque temps auparavant. Malheureusement, l’Américaine n’a pas réussi à réaliser l’exploit et elle a même lourdement chuté. Ce vendredi, cette dernière a dévoilé des photos de son genou après une cinquième opération.

C’est l’une des images qui a marqué le début des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Agée de 41 ans, Lindsey Vonn avait pris le pari de s’aligner sur la descente olympique malgré une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche survenue quelques jours plus tôt. L’Américaine a pris un énorme risque et cela n’a pas payé puisqu’elle est tombée après avoir heurté une porte au bout de 13 secondes de course.

Lindsey Vonn has shared an injury update, with plenty of screws and plates in her leg 🤯 pic.twitter.com/wt9HHLzy4v — TNT Sports (@tntsports) February 20, 2026

Lindsey Vonn dévoile des photos de son genou après une cinquième opération Forcément, après une telle blessure et une chute aussi lourde, Lindsey Vonn a dû passer par la case opération. Ce vendredi, l’Américaine a d’ailleurs donné de ses nouvelles sur sa page Instagram. On y apprend qu’elle sort d’une cinquième opération, mais surtout elle dévoile des photos de son genou avec de nombreuses vis à l’intérieur. « J’ai subi une opération… il m’a fallu un peu plus de 6 heures pour la terminer. Comme vous pouvez le voir, il a fallu beaucoup de plaques et de vis pour me réassembler mais le Dr. Hackett a fait un travail incroyable », a écrit la championne olympique de la descente en 2010.