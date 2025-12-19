Lucas Chevalier : La catastrophe qui relance tout au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Décisif lors de la séance des tirs au but face à Flamengo, Matvey Safonov avait marqué de précieux points dans son duel avec Lucas Chevalier. De quoi suffisament rebattre les cartes pour le poste de gardien numéro 1 du PSG ? C'était finalement sans compter sur un nouveau retournement de situation terrible pour Safonov.

Profitant de la blessure de Lucas Chevalier à cheville, Matvey Safonov a pris place dernièrement dans les buts du PSG. Alors que le Russe n'attendait que ça qu'on lui donne sa chance, il a parfaitement répondu sur le terrain. Décisif sur sa ligne, il a offert la Coupe Intercontinentale en arrêtant 4 tirs au but face à Flamengo. Certains réclamaient alors que Safonov soit le nouveau numéro 1 du PSG. Des plans qui vont quelque peu être chamboulés...

Safonov absent un mois ? En effet, c'est un coup du sort qui s'est abattu ce vendredi sur Matvey Safonov. Dans son point médical, le PSG a annoncé... la blessure du gardien russe. « Matvey Safonov souffre d’une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo. Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines », peut-on ainsi lire à propos de Safonov.