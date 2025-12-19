Lucas Chevalier : La catastrophe qui relance tout au PSG !

Décisif lors de la séance des tirs au but face à Flamengo, Matvey Safonov avait marqué de précieux points dans son duel avec Lucas Chevalier. De quoi suffisament rebattre les cartes pour le poste de gardien numéro 1 du PSG ? C'était finalement sans compter sur un nouveau retournement de situation terrible pour Safonov.
Profitant de la blessure de Lucas Chevalier à cheville, Matvey Safonov a pris place dernièrement dans les buts du PSG. Alors que le Russe n'attendait que ça qu'on lui donne sa chance, il a parfaitement répondu sur le terrain. Décisif sur sa ligne, il a offert la Coupe Intercontinentale en arrêtant 4 tirs au but face à Flamengo. Certains réclamaient alors que Safonov soit le nouveau numéro 1 du PSG. Des plans qui vont quelque peu être chamboulés...
Safonov absent un mois ?
En effet, c'est un coup du sort qui s'est abattu ce vendredi sur Matvey Safonov. Dans son point médical, le PSG a annoncé... la blessure du gardien russe. « Matvey Safonov souffre d’une fracture de la main gauche, suite au match face à Flamengo. Un nouveau point sera fait d’ici 3 à 4 semaines », peut-on ainsi lire à propos de Safonov.
Une chance pour Renato Marin ?
Alors que le PSG affrontera le Vendée Fontenay Foot ce samedi en Coupe de France, on ne verra donc pas Matvey Safonov dans les buts parisiens. Lucas Chevalier sera-t-il alors aligné pour le relancer ? Cette rencontre pourrait également être l'occasion pour Luis Enrique de lancer le 3ème gardien du PSG : Renato Marin.