PSG - Lucas Chevalier : Il annonce la fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En l’absence de Lucas Chevalier, Matveï Safonov a marqué des points, surtout lors de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG contre Flamengo avec une prestation magistrale du Russe lors de la séance des tirs au but, avec quatre arrêts sur cinq tentatives. Pour Demba Ba, Luis Enrique ne doit plus changer de portier.

Touché à la cheville droite le mois dernier, Lucas Chevalier a vu Matveï Safonov enchaîner les grosses performances en son absence, avec notamment une prestation héroïque lors de la finale de la Coupe intercontinentale (1‑1, 2‑1 TAB) remportée par le PSG, stoppant quatre des cinq tentatives de Flamengo. Désormais, la hiérarchie semble relancée dans la capitale.

« Remplacer Safonov serait une erreur » En attendant de savoir si Lucas Chevalier va retrouver sa place dans les prochaines semaines, Demba Ba estime que Luis Enrique doit camper sur sa position et trancher sur le principe méritocratique. « C'est ce qui, aujourd'hui, me fait dire que remplacer Safonov serait une erreur. Il y a une dynamique collective évidente, le gardien est performant. Pourquoi le changer ? Cela renverrait un message qui va à l'encontre du discours de Luis Enrique où finalement le mérite ne jouerait pas tant que ça dans la hiérarchie », confie l’ancien attaquant de Chelsea, interrogé par L’Équipe.