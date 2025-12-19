PSG - Lucas Chevalier : Il annonce la fin !

En l’absence de Lucas Chevalier, Matveï Safonov a marqué des points, surtout lors de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le PSG contre Flamengo avec une prestation magistrale du Russe lors de la séance des tirs au but, avec quatre arrêts sur cinq tentatives. Pour Demba Ba, Luis Enrique ne doit plus changer de portier.
Touché à la cheville droite le mois dernier, Lucas Chevalier a vu Matveï Safonov enchaîner les grosses performances en son absence, avec notamment une prestation héroïque lors de la finale de la Coupe intercontinentale (1‑1, 2‑1 TAB) remportée par le PSG, stoppant quatre des cinq tentatives de Flamengo. Désormais, la hiérarchie semble relancée dans la capitale.
« Remplacer Safonov serait une erreur »
En attendant de savoir si Lucas Chevalier va retrouver sa place dans les prochaines semaines, Demba Ba estime que Luis Enrique doit camper sur sa position et trancher sur le principe méritocratique. « C'est ce qui, aujourd'hui, me fait dire que remplacer Safonov serait une erreur. Il y a une dynamique collective évidente, le gardien est performant. Pourquoi le changer ? Cela renverrait un message qui va à l'encontre du discours de Luis Enrique où finalement le mérite ne jouerait pas tant que ça dans la hiérarchie », confie l’ancien attaquant de Chelsea, interrogé par L’Équipe.
« Il va falloir que Chevalier fasse preuve d'une grande personnalité »
Pour Demba Ba, c’est donc la fin de la hiérarchie établie en début de saison, après le recrutement de Lucas Chevalier, désormais attendu au tournant. « Il va falloir que Chevalier fasse preuve d'une grande personnalité. S'il est arrivé à ce niveau-là aussi vite, c'est qu'il en a, poursuit le Sénégalais. Dans un grand vestiaire comme celui du PSG, les joueurs sont là pour gagner. Si les joueurs sont convaincus que c'est avec lui, ils auront plus de chance, ils le soutiendront. Dans le cas inverse... »