Lucas Chevalier traumatisé : Nouveau cauchemar au PSG !

Contraint de laisser sa place à Matveï Safonov durant quelques semaines après sa blessure à Monaco, Lucas Chevalier a vu sa doublure s’illustrer en son absence, ce qui pourrait alors relancer la hiérarchie des gardiens au PSG. Une situation qui devrait lui rappeler un mauvais souvenir du temps de son passage à Lille.

Pas loin d’être sévèrement touché à la cheville sur la pelouse de Monaco le mois dernier, Lucas Chevalier a échappé à une blessure qui aurait bouleversé sa carrière, mais celle-ci pourrait tout de même avoir des conséquences sur son aventure au PSG. Resté sur le banc jusqu’à présent, Matveï Safonov a profité de cette absence pour marquer des points et signer une prestation héroïque lors de la finale de la Coupe intercontinentale remportée contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b. 1).

Un mauvais souvenir semblable au LOSC Pour Lucas Chevalier, loin d’être exempt de tout reproche, c’est une nouvelle épreuve à affronter, lui qui avait déjà dû gérer une situation similaire du temps de son passage au LOSC, lorsqu’il avait vu Oréstis Karnézis être choisi à ses dépens pour un match à Ajaccio en Coupe de France (3-1, le 7 mars 2021), et ce malgré son statut de doublure de Mike Maignan.