«Le meilleur» va jouer au PSG : La grande annonce en interne pour 2026 !

Doublure de Lucas Chevalier en ce début de saison, Matvey Safonov a profité de la blessure à la cheviller du portier français, et de ses prestations peu convaincantes, pour s’illustrer au cours des dernières semaines. De quoi relancer la question de la hiérarchie au Paris SG…
C’est une prestation héroïque qui n’arrange pas les affaires de Lucas Chevalier. En arrêtant quatre des cinq tentatives de Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale (1‑1, 2‑1 TAB) remportée mercredi soir par le PSG, Matvey Safonov a encore marqué des points après plusieurs apparitions convaincantes suite à la blessure du portier français à Monaco le 29 novembre.
« Le meilleur jouera »
Qui de Lucas Chevalier ou Matvey Safonov sera dans les cages pour les rencontres à fort enjeu dès le début de l’année 2026 ? C’est la question qui agite les fans du PSG actuellement. En interne, la réponse est claire. « Le meilleur jouera. Le coach prendra sa décision le jour de chaque match », annonce-t-on au PSG, dans des propos rapportés par L’Équipe.
Luis Enrique a éludé le sujet après Flamengo
Après le sixième trophée glané par son équipe, Luis Enrique avait botté en touche concernant la concurrence des gardiens. « Vous pensez que c'est le moment de parler de ça ? Vraiment ? C'est le moment d'être très heureux, c'est le moment de profiter et de fêter ce trophée, c'est le moment de féliciter tout le monde, ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué, et c'est le moment de féliciter nos supporters, lançait l’entraîneur du PSG. On veut continuer à marquer l'histoire et c'est l'objectif de cette saison. Mais à cet instant, il faut juste profiter de ce moment. »