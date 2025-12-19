«Le meilleur» va jouer au PSG : La grande annonce en interne pour 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Doublure de Lucas Chevalier en ce début de saison, Matvey Safonov a profité de la blessure à la cheviller du portier français, et de ses prestations peu convaincantes, pour s’illustrer au cours des dernières semaines. De quoi relancer la question de la hiérarchie au Paris SG…

C’est une prestation héroïque qui n’arrange pas les affaires de Lucas Chevalier. En arrêtant quatre des cinq tentatives de Flamengo lors de la finale de la Coupe intercontinentale (1‑1, 2‑1 TAB) remportée mercredi soir par le PSG, Matvey Safonov a encore marqué des points après plusieurs apparitions convaincantes suite à la blessure du portier français à Monaco le 29 novembre.

« Le meilleur jouera » Qui de Lucas Chevalier ou Matvey Safonov sera dans les cages pour les rencontres à fort enjeu dès le début de l’année 2026 ? C’est la question qui agite les fans du PSG actuellement. En interne, la réponse est claire. « Le meilleur jouera. Le coach prendra sa décision le jour de chaque match », annonce-t-on au PSG, dans des propos rapportés par L’Équipe.