PSG - Lucas Chevalier : C'est terminé ?

Depuis mercredi soir et la prestation exceptionnelle de Matvey Safonov lors de la finale de la Coupe Intercontinentale, le débat sur la hiérarchie dans les buts du PSG est relancé. Mais Lucas Chevalier va-t-il réellement perdre sa place de titulaire sur le long terme ?

Recruté pour 55M€ bonus compris, Lucas Chevalier avait la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma. Cependant, les premiers pas de l'ancien gardien du LOSC ont déçu, et alors qu'il a été blessé contre l'AS Monaco, l'international français avait laissé sa place dans les buts du PSG à Matvey Safonov, très convaincant contre le Stade Rennais puis l'Athletic Bilbao.

Safonov ou Chevalier, tout est relancé ? Tellement convaincant que Matvey Safonov a gardé sa place contre le FC Metz et surtout face à Flamengo pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Et face au club brésilien, l'ancien portier de Krasnodar a livré une prestation légendaire puisqu'il a sorti quatre des cinq tentatives de Flamengo lors de la séance de tirs-au-but, offrant ainsi le trophée au PSG. Une performance qui relance bien évidemment le débat sur la hiérarchie des gardiens à Paris. Longtemps intouchable, Lucas Chevalier semblé désormais avoir perdu sa place face à la montée en puissance de Matvey Safonov.