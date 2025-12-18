PSG : Ils sont terrorisés, Riolo balance en direct !

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année 2025, le PSG écrase tout sur son passage. En effet, le club de la capitale a raflé toutes les compétitions, sauf la Coupe du Monde des clubs. D'après Daniel Riolo, les hommes de Luis Enrique ont réussi à engendrer la peur chez tous leurs adversaires.

En 2025, le PSG de Luis Enrique n'a laissé que des miettes à ses adversaires. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Seule la Coupe du Monde des clubs a échappé au PSG cette année. L'écurie rouge et bleu ayant perdu en finale contre Chelsea.

Le PSG fait peur à ses adversaires Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo s'est enflammé sur l'année historique du PSG. D'après le journaliste de RMC Sport, toutes les équipes du monde craignent la bande à Marquinhos aujourd'hui.