Transfert de Barcola : Le PSG a déjà trouvé son remplaçant !

Alexis Brunet

Le PSG compte garder encore longtemps Bradley Barcola et il a donc décidé de lui faire une offre de prolongation de contrat. Le club de la capitale attend maintenant la réponse de l’ancien Lyonnais, mais cela ne serait pas un drame s’il décidait de ne pas prolonger et de s’en aller. Luis Campos a déjà préparé une liste de joueurs qui pourraient remplacer le Français.

Actuellement, Bradley Barcola est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, mais son bail pourrait être prolongé. En effet, comme le rapporte RMC Sport, le club de la capitale a fait une offre de prolongation à son attaquant de 23 ans, ce qui confirme l’exclusivité le10sport.com en date du 6 décembre dernier.

Le PSG a plusieurs noms en cas de départ de Barcola Pour le moment, le PSG n’a pas eu de réponses de la part du clan de Bradley Barcola et il voudrait donc être fixé sur la volonté du Français. Un départ de ce dernier ne serait toutefois pas dramatique pour le club de la capitale car comme l’affirme RMC Sport, Luis Campos a déjà une liste de plusieurs joueurs pouvant potentiellement remplacer l’ancien Lyonnais.