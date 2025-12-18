Ousmane Dembélé au PSG : Daniel Riolo annonce la fin !

Lors de la saison dernière, Ousmane Dembélé a été exceptionnel. A tel point qu'il a réalisé un quadruplé historique avec le PSG, avant de soulever à la fois la Ballon d'Or et le Trophée The Best. Alors qu'Ousmane Dembélé est à la peine depuis le début de cet exercice 2025-2026, Daniel Riolo a annoncé qu'il n'allait peut-être jamais retrouver son tout meilleur niveau.
Auteur d'une saison 2024-2025 époustouflante, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Le club de la capitale ayant réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Logiquement, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025, avant de soulever le Trophée The Best.
PSG : Ousmane Dembélé est à la peine
Peu épargné par les pépins physiques cette saison, Ousmane Dembélé n'est pas du tout dans son assiette. Le peu de fois où il a pu jouer ces derniers mois, le numéro 10 du PSG était très loin de son meilleur niveau. Et à en croire Daniel Riolo, on pourrait ne jamais revoir le Ousmane Dembélé de 2024-2025.
«Ce qu'il fait a été tellement énorme qu'il ne peut pas le refaire»
« Ousmane Dembélé ? C'est une sensation que c'était trop beau, que ce qu'il fait a été tellement énorme qu'il ne peut pas le refaire. On l'a très peu vu depuis le mois d'août, mais le peu qu'on voit, même ce soir (mercredi), il y a un truc qui n'est pas pareil. Mais je ne tire pas la conclusion qu'il ne sera pas bon en janvier-février. Je ne veux pas me risquer à ça. Je veux le voir pour le croire (...) Pour l'instant, il a l'air loin du compte. C'est probablement physique, exactement comme c'est physique pour beaucoup de joueurs », a confié Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce mercredi soir.