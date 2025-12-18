Ousmane Dembélé au PSG : Daniel Riolo annonce la fin !

Amadou Diawara

Lors de la saison dernière, Ousmane Dembélé a été exceptionnel. A tel point qu'il a réalisé un quadruplé historique avec le PSG, avant de soulever à la fois la Ballon d'Or et le Trophée The Best. Alors qu'Ousmane Dembélé est à la peine depuis le début de cet exercice 2025-2026, Daniel Riolo a annoncé qu'il n'allait peut-être jamais retrouver son tout meilleur niveau.

Auteur d'une saison 2024-2025 époustouflante, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Le club de la capitale ayant réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Logiquement, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or 2025, avant de soulever le Trophée The Best.

PSG : Ousmane Dembélé est à la peine Peu épargné par les pépins physiques cette saison, Ousmane Dembélé n'est pas du tout dans son assiette. Le peu de fois où il a pu jouer ces derniers mois, le numéro 10 du PSG était très loin de son meilleur niveau. Et à en croire Daniel Riolo, on pourrait ne jamais revoir le Ousmane Dembélé de 2024-2025.