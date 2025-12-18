Transferts : Le boss du PSG fait une annonce !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le PSG a battu Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Interrogé après le sixième sacre parisien de l'année, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé. Dans le même temps, le président du PSG a évoqué brièvement le mercato hivernal.

Grâce à son sacre en Ligue des Champions, le PSG a composté son billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Et les hommes de Luis Enrique ont battu Flamengo ce mercredi au Qatar, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but.

