Transferts : Le boss du PSG fait une annonce !

Ce mercredi, le PSG a battu Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Interrogé après le sixième sacre parisien de l'année, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé. Dans le même temps, le président du PSG a évoqué brièvement le mercato hivernal.
Grâce à son sacre en Ligue des Champions, le PSG a composté son billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Et les hommes de Luis Enrique ont battu Flamengo ce mercredi au Qatar, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but.
PSG : Al-Khelaïfi balance sur le mercato
Alors que le PSG a remporté son sixième titre de l'année ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son immense bonheur. Dans la foulée, le président parisien s'est prononcé sur le recrutement.
«Je laisse parler»
« On a commencé l’année avec un trophée ici (le Trophée des champions remporté au Qatar), on finit l’année avec un trophée aussi ici. C’est magnifique. Six titres, c’est historique pour le club, pour la France, pour nos supporters, pour Paris. On a une équipe de guerriers, un coach magnifique. Un conseiller sportif, le staff, les meilleurs supporters… On est vraiment très contents. Aujourd’hui, on est vraiment fiers. Gagner ici au Qatar, c’est quelque chose de spécial. Le mercato ? Ça, je laisse un petit peu pour vous. Je laisse parler », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, lors d'un entretien accordé à RMC Sport.