Un grand nom à l'OM : Renfort validé !

Contre le PSG jeudi soir, Roberto De Zerbi avait décidé d'aligner Amine Gouiri à la pointe de l'attaque de l'OM. C'était donc le retour de l'international algérien, absent depuis trois mois. Une vrai renfort pour les Marseillais comme le souligne le technicien italien.

Après trois mois d'absence, Amine Gouiri faisait son grand retour avec l'OM jeudi soir puisqu'il était aligné à la pointe de l'attaque marseillaise contre le PSG. Sans être décisif, l'Algérien a toutefois monté de belles choses, ce qui réjouit Roberto De Zerbi qui le considère comme son premier renfort de l'hiver.

Gouiri, le renfort de l'OM « Bien sûr. Il a très bien joué. Il n’est pas encore à 100% en termes de condition physique mais c’est un joueur important pour nous. Pierre-Emerick Aubameyang est un champion. Mais il a certaines caractéristiques. Beaucoup d’équipes sont en 1 contre 1 », a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse après le match.