PSG - Transfert d’une star : Discussions confirmées !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait frapper un gros coup sur le mercato... l’été prochain ! Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich. La formation bavaroise ne lâcherait toutefois rien dans les négociations pour sa prolongation. Les dirigeants allemands ont d’ailleurs confirmé la chose.

«Je suis toujours optimiste» Au Bayern Munich, on a en tout cas confirmé que les discussions étaient entamées avec Dayot Upamecano. « Il y a un échange intensif. Max [Eberl] et Christoph [Freund] discutent beaucoup et je suis toujours optimiste » a expliqué Jan-Christian Dreesen, président du club bavarois, au micro de Sky Allemagne.