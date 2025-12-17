«J'aurais quitté le PSG» : L'injustice fatale avec Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant de l'absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a dernièrement pu enchainer les matchs dans les buts du PSG. Il aura donc fallu attendre le 6 décembre dernier pour voir la première apparition du Russe cette saison. Une situation qui n'échappe à personne dans son pays. C'est ainsi que certains auraient déjà quitté le PSG à la place de Safonov.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de s'offrir Lucas Chevalier. Un recrutement qui n'a rien changé pour Matvey Safonov, qui est resté doublure dans les buts parisiens. Une situation compliquée qui l'a été encore plus devant les difficultés du transfuge du LOSC. Safonov joue peu avec Luis Enrique, de quoi l'inciter à aller voir ailleurs et quitter le PSG ?

« Si j'étais à sa place, j'aurais quitté le PSG sans hésiter » A la place de Matvey Safonov, Yuri Zhirkov aurait lui déjà quitté le PSG. Dans des propos rapportés par Championat, le Russe a fait savoir à propos de son compatriote : « Safonov a joué trois matchs en huit mois. C'est très peu. Si j'étais à sa place, j'aurais quitté le PSG sans hésiter. C'est dans ma nature ; je ne peux pas faire ça, et je ne sais pas comment il réagit ».