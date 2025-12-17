PSG : La «crise» qui touche Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lucas Chevalier a accepté un rôle plus que délicat pendant le mercato d’été : remplacer Gianluigi Donnarumma qui a brillé dans les buts du PSG lors de l’exercice précédent. Les débuts de l’international français ne sont pas idylliques, ce qui a entraîné quelques critiques de la part d’observateurs pour un gardien choisi par Luis Enrique. Christophe Jallet s’en est mêlé.

Au Paris Saint-Germain, un énorme changement a été opéré à l’intersaison. Alors qu’il a été élu meilleur gardien de la campagne de Ligue des champions 2024/2025, lui valant le Trophée Yachine qui récompense le portier le plus important de l’exercice, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique. Le coach espagnol s’est montré clair en conférence de presse avant la finale de Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) : il veut emprunter une autre voie pour le poste de gardien numéro un qu’il a confié à la recrue Lucas Chevalier arrivé du LOSC pour 55M€ bonus compris.

«Il y a clairement une crise de confiance depuis qu’il est arrivé» Pourtant incontournable dans les succès glanés par le PSG la saison passée, Gianluigi Donnarumma a été contraint de quitter le club pour signer à Manchester City contre un chèque de 30M€. De son côté, Lucas Chevalier a démontré pas mal d’irrégularité dans ses performances, engendrant des observations plutôt critiques à son égard. Commentateur et consultant Canal+ après sa carrière de joueur au PSG entre autres, Christophe Jallet a profité du Late Football Club, émission du groupe Canal, pour souligner l’état d’esprit fragile de Chevalier à l’instant T au Paris Saint-Germain. « Il y a clairement une crise de confiance depuis qu’il est arrivé. Il s’est dit « ça va rouler » pour se rendre finalement compte de la difficulté du poste au Paris Saint-Germain. Il l’a dit lui-même, c’est un autre métier, autre chose ».