Samir Nasri - Signature à l'OM : C'est validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, une fois n'est pas coutume, les recrues ont été nombreuses à l'OM. Timothy Weah a fait partie de cette liste, débarquant en provenance de la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Arrivé il y a seulement quelques mois, l'Américain est déjà très apprécié. Parmi ses fans, Weah peut compter sur Samir Nasri.

Malgré son passé au PSG, ça n'a donc pas empêché Timothy Weah de rejoindre l'OM. Lors du dernier mercato estival, l'Américain a ainsi quitté la Juventus pour s'engager avec le club phocéen dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Ayant déjà joué à 18 reprises avec l'OM cette saison, toutes compétitions confondues, Weah rend de grands services à Roberto De Zerbi et ses performances parlent d'ailleurs en sa faveur.

« Une bonne surprise » Convaincant sous le maillot de l'OM, Timothy Weah a tapé dans l'oeil de nombreux fans et observateurs. Samir Nasri fait notamment partie de ceux qui apprécient les prestations de l'Américain. Pour Parions Sport, l'ancien Olympien a ainsi confié : « C’est une bonne surprise, à chaque fois qu’il joue je le trouve bon ! ».