OM : Le premier transfert de 2026 va faire des victimes !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat avec Angers, Himad Abdelli a choisi sa prochaine destination. L’international algérien a donné son accord à l’OM et en a informé les autres clubs intéressés, à savoir l’OL et le FC Séville. Marseille doit toutefois vendre avant de pouvoir enregistrer son arrivée cet hiver.

Comme indiqué par Foot Mercato, Himad Abdelli a fait son choix. Si l’OL était également intéressé, le milieu de terrain âgé de 26 ans a pris la décision de rejoindre l’OM. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Havre, le joueur est entré dans la dernière année de son contrat avec Angers, qui court jusqu’en juin 2026.

Accord pour un contrat de cinq ans RMC Sport confirme qu’Himad Abdelli a bien donné sa préférence à l’OM, avec lequel il a un accord pour un contrat de cinq ans. L’international algérien (7 sélections), qui participe actuellement à la CAN, appréciait déjà le club marseillais et a été convaincu par le discours de Roberto De Zerbi. Himad Abdelli a informé les autres clubs très intéressés, l’OL et le FC Séville, de sa décision.