OM : Le premier transfert de 2026 va faire des victimes !

Alors qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat avec Angers, Himad Abdelli a choisi sa prochaine destination. L’international algérien a donné son accord à l’OM et en a informé les autres clubs intéressés, à savoir l’OL et le FC Séville. Marseille doit toutefois vendre avant de pouvoir enregistrer son arrivée cet hiver.
Comme indiqué par Foot Mercato, Himad Abdelli a fait son choix. Si l’OL était également intéressé, le milieu de terrain âgé de 26 ans a pris la décision de rejoindre l’OM. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Havre, le joueur est entré dans la dernière année de son contrat avec Angers, qui court jusqu’en juin 2026.
Accord pour un contrat de cinq ans
RMC Sport confirme qu’Himad Abdelli a bien donné sa préférence à l’OM, avec lequel il a un accord pour un contrat de cinq ans. L’international algérien (7 sélections), qui participe actuellement à la CAN, appréciait déjà le club marseillais et a été convaincu par le discours de Roberto De Zerbi. Himad Abdelli a informé les autres clubs très intéressés, l’OL et le FC Séville, de sa décision.
L’OM doit vendre avant de négocier avec Angers
C’est désormais à l’OM de trouver un accord avec Angers, l’option privilégiée, autrement le joueur arrivera libre l’été prochain. Toutefois, Marseille doit d’abord vendre avant de pouvoir recruter, point sur lequel avait insisté Pablo Longoria en conférence de presse le mois dernier. En ce sens, les départs de Neal Maupay (29 ans), Ulisses Garcia (29 ans), Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans) sont espérés, alors que les situations de Robinio Vaz (18 ans) et Darryl Bakola (18 ans) sont encore à éclaircir.