Un joueur de l'Algérie choisit l'OM, son transfert est imminent ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En concurrence avec l’OL, l’OM semble avoir remporté la bataille dans le dossier Himad Abdelli. Alors qu’il dispute actuellement la CAN, l’international algérien aurait fait son choix et décidé de rejoindre Marseille. Reste à savoir si un accord sera trouvé avec Angers cet hiver, où s’il arrivera libre à la fin de son contrat l’été prochain.

L’OM tient-il sa première recrue de 2026 ? Ces dernières semaines, le club phocéen est annoncé sur la piste d’Himad Abdelli. Âgé de 26 ans, le milieu de terrain n’a plus que six mois de contrat avec Angers, qu’il a rejoint à l’été 2022, et l’OL est également sur sa piste.

Abdelli a fait son choix entre l’OL et l’OM Il y a quelques jours, La Minute OM indiquait que la préférence d’Himad Abdelli allait à l’OM, ce que confirme Foot Mercato ce mercredi. L’international algérien (7 sélections) aurait pris la décision de rejoindre le club marseillais, qui aurait réussi à se montrer plus convaincant que l’OL dans son discours et le rôle proposé au joueur.