Accord annoncé : Le Paris FC boucle un gros transfert !

En pleine bataille pour le maintien en Ligue 1, le Paris FC pourrait tenter de se renforcer sur le mercato estival. Le club parisien souhaite notamment du renfort sur le secteur offensif, et a formulé une offre de transfert à Burnley pour Luca Koleosho. L’Italien de 21 ans est intéressé à l’idée de signer à Paris.

Promu en Ligue 1, le Paris FC ne va pas hésiter à recruter afin de pouvoir se maintenir dans l’élite. Géré sportivement par le groupe Red Bull, le club parisien dispose de moyens conséquents afin de recruter lors des prochaines fenêtres de mercato. D’ailleurs, le PFC pourrait déjà frapper un grand coup cet hiver !

Le Paris FC boucle un beau transfert Ce mercredi après-midi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que le Paris FC avait formulé une offre à Burnley concernant Luca Koleosho. L’ailier de 21 ans a été prêté à l’Espanyol Barcelone cette saison, lui qui est formé au sein du club catalan.