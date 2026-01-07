Accord annoncé : Le Paris FC boucle un gros transfert !

En pleine bataille pour le maintien en Ligue 1, le Paris FC pourrait tenter de se renforcer sur le mercato estival. Le club parisien souhaite notamment du renfort sur le secteur offensif, et a formulé une offre de transfert à Burnley pour Luca Koleosho. L’Italien de 21 ans est intéressé à l’idée de signer à Paris.
Promu en Ligue 1, le Paris FC ne va pas hésiter à recruter afin de pouvoir se maintenir dans l’élite. Géré sportivement par le groupe Red Bull, le club parisien dispose de moyens conséquents afin de recruter lors des prochaines fenêtres de mercato. D’ailleurs, le PFC pourrait déjà frapper un grand coup cet hiver !
Le Paris FC boucle un beau transfert
Ce mercredi après-midi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé que le Paris FC avait formulé une offre à Burnley concernant Luca Koleosho. L’ailier de 21 ans a été prêté à l’Espanyol Barcelone cette saison, lui qui est formé au sein du club catalan.
Luca Koleosho arrive à Paris
Une chose est sûre selon Romano, ce transfert devrait avoir lieu très rapidement ! Et pour cause, Luca Koleosho est intéressé par ce départ à Paris, alors que le club de la capitale tient déjà un accord avec Burnley. L’Italien né en 2004 devrait donc voir son prêt se terminer, et rallier le Paris FC dans les prochains jours.