L'OL dégaine une offre de 5,5M€, le prochain transfert se confirme ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enregistré l’arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’OL veut continuer à se renforcer. En ce sens, les Gones explorent la piste menant à Noah Nartey, jeune international danois évoluant à Brondby. Lyon aurait même formulé une première offre de 5,5M€ pour s’attacher les services du milieu âgé de 20 ans.

L’OL n’en a pas terminé avec son mercato hivernal. Lundi, Lyon a présenté sa première recrue de l’hiver, Endrick (19 ans), prêt jusqu’à la fin de la saison par le Real Madrid. Selon Le Parisien, les Gones sont désormais sur la piste de Noham Kamara (18 ans, PSG), mais cherchent également à se renforcer au milieu de terrain.

L’OL sur la piste de Noah Nartey En ce sens, l’OL est en concurrence avec l’OM pour Himad Abdelli (26 ans, Angers), mais s’intéresse aussi à Noah Nartey, comme révélé par L’Equipe. Âgé de 20 ans, le Danois est sous contrat jusqu’en juin 2027 à Brondby, avec qui il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en championnat cette saison.