L'OL dégaine une offre de 5,5M€, le prochain transfert se confirme ?

Après avoir enregistré l’arrivée d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’OL veut continuer à se renforcer. En ce sens, les Gones explorent la piste menant à Noah Nartey, jeune international danois évoluant à Brondby. Lyon aurait même formulé une première offre de 5,5M€ pour s’attacher les services du milieu âgé de 20 ans.
L’OL n’en a pas terminé avec son mercato hivernal. Lundi, Lyon a présenté sa première recrue de l’hiver, Endrick (19 ans), prêt jusqu’à la fin de la saison par le Real Madrid. Selon Le Parisien, les Gones sont désormais sur la piste de Noham Kamara (18 ans, PSG), mais cherchent également à se renforcer au milieu de terrain.
L’OL sur la piste de Noah Nartey
En ce sens, l’OL est en concurrence avec l’OM pour Himad Abdelli (26 ans, Angers), mais s’intéresse aussi à Noah Nartey, comme révélé par L’Equipe. Âgé de 20 ans, le Danois est sous contrat jusqu’en juin 2027 à Brondby, avec qui il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en championnat cette saison.
Une offre de 5,5M€ envoyée à Brondby
D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, l’OL serait même passé à l’action dans ce dossier. Une première offre de 5,5M€ aurait été envoyée à Brondby pour Noah Nartey. Le club danois attendrait en revanche au moins 7M€ plus bonus pour accepter de s’en séparer.