8M€ : Transfert surprise à l’OL ?

Pierrick Levallet

L’OL a l’intention de se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien est conscient des limites de son effectif actuel et souhaite donc offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais auraient ainsi activé une piste assez étonnante : celle menant à Noah Nartey (20 ans).

L’OL devrait profiter du mercato hivernal pour renforcer considérablement son effectif. Le club rhodanien veut offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison afin de combler les lacunes du groupe actuel. Dans cette optique, les dirigeants lyonnais auraient activé quelques pistes sur le marché des transferts, certaines plus surprenantes que d’autres.

L'OL active une piste... au Danemark ! D’après les informations de L’Equipe, l’OL serait notamment intéressé par le profil de Noah Nartey. L’international danois est polyvalent puisqu’il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain et peut également dépanner en tant qu’ailier. Brondby réclamerait aux alentours de 8M€ pour libérer son joueur de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027.