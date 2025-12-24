OM - Greenwood remplacé : C'est confirmé à l'étranger !

Axel Cornic

Facteur X de l’attaque de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a disputé quasiment toutes les rencontres depuis le début de la saison. Beaucoup trop pour un simple joueur, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui semblent vouloir lui trouver une doublure pour lui permettre de souffler un peu.

La deuxième partie de saison pourrait être pleine de surprise pour l’OM. Mais il faudra absolument renforcer l’effectif actuel de Roberto De Zerbi, avec certains postes qui doivent absolument être doublés. C’est le cas pour celui d’ailier droit, poste occupé par un certain Mason Greenwood.

L’OM a trouvé sa grande priorité D’après les informations de Calciomercato.it, ce dossier serait même la grande priorité de l’OM à quelques jours du début du mercato hivernal. Il faudra toutefois se montrer inventif, puisque le club phocéen ne disposerait pas vraiment d’une enveloppe très importante pour recruter cette doublure de Greenwood.