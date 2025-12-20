Greenwood remplacé, l'OM a trouvé son homme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président de l'OM, Pablo Longoria a émis un souhait très clair à l'occasion de son traditionnel point presse de mi-saison à l'approche des fêtes de Noël. Le mercato hivernal reprendra ses droits le 1er janvier et une doublure à Mason Greenwood semble être la bienvenue. Il se trouve que Sofiane Diop ait la cote à la Commanderie...

Mason Greenwood ne cesse de planter. La saison passée, l'Anglais a terminé à 21 buts, faisant de lui l'attaquant le plus prolifique de Ligue 1 ex-aequo avec Ousmane Dembélé. Et depuis le coup d'envoi de cet exercice 2025/2026, Greenwood siège seul en haut du classement des buteurs avec 11 réalisations en faveur de l'OM. De quoi créer une dépendance autour de l'attaquant ambidextre.

«Trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood» Au cours de sa traditionnelle conférence de presse de mi-saison pour faire le bilan à la moitié du chemin, Pablo Longoria a ouvert la porte au recrutement d'un attaquant pour suppléer Mason Greenwood. « On doit chercher tout le temps comment améliorer l'équipe. Si j'analyse un peu l'effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut ».