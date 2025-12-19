«L’un des plus forts d’Europe» est annoncé à l’OM !

Alors qu’il est censé être le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi a été laissé sur le banc au coup d’envoi lors des deux dernières rencontres du club phocéen par Roberto De Zerbi. présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur italien a tenu à démentir une possible affaire Balerdi, tout en affirmant que ce dernier faisait partie des meilleurs d’Europe à son poste.
Lors du mercato estival, l’OM avait largement remanié sa défense en faisant venir quatre nouveaux axiaux : Medina, Egan-Riley, Aguerd et Pavard. Vu leur grande expérience, les deux derniers sont rapidement devenus des titulaires importants à Marseille, ce qui ne facilite pas la tâche à Leonardo Balerdi.
Balerdi était sur le banc au coup d’envoi lors des deux derniers matchs de l’OM
Dernièrement, Leonardo Balerdi a vu son temps de jeu diminuer à l’OM. Lors des deux dernières rencontres du club phocéen, face à l’Union Saint-Gilloise et Monaco, le défenseur argentin était sur le banc au coup d’envoi. Son cas interroge donc du côté de Marseille.
« Il n'y a pas d'affaire Balerdi »
Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu à s’exprimer sur Leonardo Balerdi. Selon l’entraîneur de l’OM, tout va bien avec l’Argentin qui fait d’ailleurs partie des meilleurs à son poste en Europe. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il n'y a pas de cas Balerdi, il n'y a pas d'affaire Balerdi. Il est allé sur le banc, mais il est et reste le capitaine de cette équipe. Son potentiel est énorme. C'est l'un des plus forts défenseurs d'Europe en termes de potentiel. Je le pousse pour qu’il progresse. Peut-être qu'il n'est pas heureux de ne pas jouer, mais il ne m’a jamais mal parlé. Il est toujours positif, il est bien élevé. »