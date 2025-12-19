«L’un des plus forts d’Europe» est annoncé à l’OM !

Alexis Brunet

Alors qu’il est censé être le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi a été laissé sur le banc au coup d’envoi lors des deux dernières rencontres du club phocéen par Roberto De Zerbi. présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur italien a tenu à démentir une possible affaire Balerdi, tout en affirmant que ce dernier faisait partie des meilleurs d’Europe à son poste.

Lors du mercato estival, l’OM avait largement remanié sa défense en faisant venir quatre nouveaux axiaux : Medina, Egan-Riley, Aguerd et Pavard. Vu leur grande expérience, les deux derniers sont rapidement devenus des titulaires importants à Marseille, ce qui ne facilite pas la tâche à Leonardo Balerdi.

Balerdi était sur le banc au coup d’envoi lors des deux derniers matchs de l’OM Dernièrement, Leonardo Balerdi a vu son temps de jeu diminuer à l’OM. Lors des deux dernières rencontres du club phocéen, face à l’Union Saint-Gilloise et Monaco, le défenseur argentin était sur le banc au coup d’envoi. Son cas interroge donc du côté de Marseille.