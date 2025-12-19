Clash avec De Zerbi, l'OM prépare un gros transfert !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Leonardo Balerdi a perdu des points à l'OM. D'autant que sa relation avec Roberto De Zerbi serait devenue « électrique » ces derniers mois D'ailleurs, Leonardo Balerdi pourrait être le prochain joueur à quitter l'OM. En effet, les hautes sphères marseillaises envisageraient de se séparer de leur capitaine.

Tombé sous le charme de Leonardo Balerdi, l'OM de Pablo Longoria a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2020. En effet, le club olympien a convaincu le Borussia Dortmund de boucler un prêt avec option d'achat. La clause à 11M€ de Leonardo Balerdi ayant été levée par l'OM.

De Zerbi - Balerdi : Leur relation est devenue «électrique» Arrivé à l'OM il y a un peu plus de cinq ans, Leonardo Balerdi pourrait ne plus faire long feu à Marseille. Pourtant, le capitaine de Roberto De Zerbi est engagé jusqu'au 30 juin 2028.