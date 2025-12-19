Clash avec De Zerbi, l'OM prépare un gros transfert !

Depuis le début de cette saison, Leonardo Balerdi a perdu des points à l'OM. D'autant que sa relation avec Roberto De Zerbi serait devenue « électrique » ces derniers mois D'ailleurs, Leonardo Balerdi pourrait être le prochain joueur à quitter l'OM. En effet, les hautes sphères marseillaises envisageraient de se séparer de leur capitaine.
Tombé sous le charme de Leonardo Balerdi, l'OM de Pablo Longoria a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2020. En effet, le club olympien a convaincu le Borussia Dortmund de boucler un prêt avec option d'achat. La clause à 11M€ de Leonardo Balerdi ayant été levée par l'OM.
De Zerbi - Balerdi : Leur relation est devenue «électrique»
Arrivé à l'OM il y a un peu plus de cinq ans, Leonardo Balerdi pourrait ne plus faire long feu à Marseille. Pourtant, le capitaine de Roberto De Zerbi est engagé jusqu'au 30 juin 2028.
Mercato : L'OM va éjecter Balerdi cet hiver ?
D'après les indiscrétions de But Football Club, Leonardo Balerdi aurait perdu du crédit à l'OM depuis le début de cette saison. De moins en moins incontournable aux yeux de Roberto De Zerbi, le défenseur central de 26 ans aurait même vu sa relation avec son entraineur devenir « électrique ». Ainsi, le prochain gros feuilleton de l'OM sur le mercato pourrait être celui de Leonardo Balerdi. En effet, l'international argentin pourrait quitter le club phocéen dès le mercato hivernal.