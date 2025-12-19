L'OM prépare un transfert surprise, c'est du lourd !

Amadou Diawara

Alors que la relation entre Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi serait devenue « électrique », la direction de l'OM pourrait pousser son capitaine vers la sortie lors du mercato hivernal. Pour remplacer le défenseur central argentin, l'écurie marseillaise songerait à recruter Charlie Cresswell, qui fait le plus grand bonheur du Toulouse FC cette saison.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Leonardo Balerdi pourrait être sacrifié par l'OM lors du mercato hivernal. D'après But Football Club, la relation entre Roberto De Zerbi et le défenseur central argentin serait devenue « électrique ». D'où l'idée de se séparer de Leonardo Balerdi durant la prochaine fenêtre de transferts.

Mercato : L'OM veut remplacer Balerdi par Cresswell Alors que Leonardo Balerdi pourrait aller voir ailleurs cet hiver, l'OM aurait déjà tout prévu pour sa succession. A en croire But Football Club, les hautes sphères marseillaises penseraient à recruter Charlie Cresswell, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le Toulouse FC.